Председатель керченского городского совета Лариса Щербула подала в отставку. Как сообщили «КП» в Госсовете Крыма, такое решение она приняла в связи с семейными обстоятельствами.

"Она написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию", - рассказал «КП» Председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Госсовета РК, который курирует Керчь, Ефим Фикс. - 23 июня в Феодосии состоится пленарное заседание, где этот вопрос будет рассматриваться.

Кроме того, как ранее сообщал Керчь.ФМ, 22 июня 2017 года состоялась партийная конференция, где большинством голосов утвердили потенциальную кандидатуру от партии ЕР на должность председателя горсовета заместителя Ларисы Щербулы Николая Гусакова. На важную конференцию, на которой решалась судьба первых лиц города, в нарушение российского законодательства, не пустили журналистов.

Напомним, в Керчи идет суд по обвинению эксглавы Администрации города Сергея Писарева в получении крупной взятки. Лариса Щербула, как свидетель, не явилась на судебное заседание, на котором свидетель в зале суда сообщил, что деньги, которые получил Писарев, предназначались Ларисе Щербуле. На антикоррупционном митинге керчане потребовали отставки Щербулы. Ее подозревают в совершении правонарушения.