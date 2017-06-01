В Крыму сотрудники ГИБДД ежедневно проводят мероприятия по профилактике и пресечению административных правонарушений в рамках патрулирования на служебных транспортных средствах без специальной цветографической окраски.

Об этом сообщает пресс-служба Крыма, - передает Керчь.ФМ

Скрытый контроль позволяет выявлять водителей, грубо нарушающих Правила дорожного движения и создающих опасные дорожные ситуации. Различные нарушения водителей и пешеходов, сотрудники ГИБДД «скрытого патруля» фиксируют на видеорегистратор и передают информацию сотрудникам, которые несут службу в непосредственной близости на патрульных автомобилях. Получив информацию о нарушении, инспекторы останавливают нарушителя и составляют протокол.

«Скрытое патрулирование помогает эффективно бороться с нарушителями, выявляя их из потока машин, пресекая их опасную езду и грубые нарушения ПДД», -пишет ведомство.

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