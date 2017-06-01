В Керчи Пенсионный фонд сообщает график приема граждан клиентской службы, - передает Керчь.ФМ.

Понедельник - Четверг с 9-00 до 18-00,

Пятница с 9-00 до 16-45.

Обеденный перерыв с 13-00 до 13-45. Выходные дни – Суббота, Воскресенье.

Прием осуществляется на первом этаже Управления

Каб.1 - прием заявлений на перерасчет пенсий, выбор способа доставки пенсии, др. вопросы, связанные с выплатой пенсии, запрос пенсионных дел из других регионов РФ и стран СНГ, приём и оформление документов прибывших и убывших пенсионных (выплатных) дел.

Каб.4 - приём документов для получения свидетельства об обязательном государственном пенсионном страховании (СНИЛС) и выдача СНИЛС.

Каб.7 - прием заявлений на назначение ЕДВ, КТЛ и перерасчет пенсий, прием заявлений на Федеральную социальную доплату, прием заявлений и документов для рассмотрения Комиссии по реализации пенсионных прав граждан при Совете министров РК.

Каб.8 - оформление пособия на погребение и оформление недополученной пенсии за умершего пенсионера, прием заявлений на назначение компенсации по уходу за нетрудоспособными гражданами, назначение ЕДВ, установление ДЕМО, выдача справок;

Каб.21 - прием заявлений на первичное назначение пенсий по текущей очереди.

Каб.22 - прием заявлений на первичное назначение пенсий, ЕДВ, КТЛ и перерасчет пенсий по электронной очереди.

Кроме того, в фойе здания находится координатор, осуществляющий консультации, оформление и выдачу справок и т.д.