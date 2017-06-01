В Керчи, 28 июня в Богатикова, прошли слушания по генеральному плану города. Приняли участие в мероприятии более 50 человек. Когда начались слушания, многие керчане не давали слово заместителю главы администрации Роману Кириченко. Однако, позже люди все-таки решили выслушать информацию о генплане, - передает Керчь.ФМ

Докладчик рассказал, что план принимают на 20 лет, но его можно корректировать. В пример поставили город Краснодар. Там изменения в генплан вносили каждые пять лет.

Многие керчане задавали вопросы, которые не относились к генплану, однако и на них Кириченко пытался ответить.

Жители города задавали вопросы, почему в городе нет крематория, будут ли в дачные кооперативы проводить газ и водоснабжение за бюджетные средства. Также спрашивали о категории Керчи:

«Кто мы будем? Промышленность вся уничтожена, курортом мы еще не были». Из зала доносилось: «Рыбацким».

«на сегодняшний день в свете того, что через Керчь будут проходить важнейшие транспортные артерии Крыма, планируется развитие Керчи, как логистически-промышленного центра Восточного Крыма, в частности, и всего полуострова, в особенности. Это развитие портов».

Кириченко ответил,

Также керчане интересовались. Что будет с оползневыми зонами?

Кроме этого, один из присутствующих в зале заявил, что в новом генплане сократили размеры некоторых парков и показал на карте, где именно произошли изменения. Замглавы администрации Кириченко уверил всех присутствующих, что территория ни одного из парков не уменьшилась.

Кириченко пообещал увеличить все парки.