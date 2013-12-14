В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели и сообщили, что в бывшей портовой больнице города запустили котел и из трубы валит дым. Керчане подумали, что в больнице включили отопление.

На месте оказалось, что из трубы действительно идет белый дым. В больнице №3 журналисту Керчь.ФМ сообщили, что никто отопление не включал, а этот запуск был проверкой по техническим причинам.

Напомним, керченскую портовую больницу и автохозяйство присоединили к больнице №3