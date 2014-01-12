В Керчи, 27 июня днем, в Аршинцево по улице Орджоникидзе произошла авария. Как пишет пресс-служба ГИБДД Крыма, автомобиль «Шкода Октавия» сбил 8-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги справа налево в не установленном месте, - передает Керчь.ФМ.
В результате, пешеходу диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому волосистой части головы, ссадины верхних и нижних конечностей.
Фото: интернет
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.