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В Керчи автомобиль сбил 8-летнего ребенка

В Керчи, 27 июня днем, в Аршинцево по улице Орджоникидзе произошла авария. Как пишет пресс-служба ГИБДД Крыма, автомобиль «Шкода Октавия» сбил 8-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги справа налево в не установленном месте, - передает Керчь.ФМ. В результате, пешеходу диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому волосистой части головы, ссадины верхних и нижних конечностей. Фото: интернет

Служба новостей Керчь.ФМ

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