Администрация Керчи 6 июля выберет из четырёх претендентов разработчика научно-проектной документации по реконструкции Митридатской лестницы. Это следует из документов, размещённых на портале госзакупок, - передает Керчь.ФМ.

Согласно документам, стоимость контракта на разработку научно-проектной документации по объекту культурного наследия «Лестницы Большие и Малые» в Керчи (Митридатская лестница) составляет 101 551 164 рублей 47 копеек. уже подали заявки четыре претендента: Томский государственный архитектурно-строительный университет, он предлагает за эти работы - 81 375 000 рублей; ООО «Асгард» из Нижнего Новгорода - 76 200 000 руб; ООО «Меандр» из Санкт-Петербурга - 101 043 408 рублей и ООО «Эпоха Возрождения» - 101 043 408 рублей.

Вся научно-проектная документация должна быть разработана до 31 марта 2018 года. Аксенов хочет завершить реконструкцию Митридатской лестницы на год раньше срока

Напомним, в 2016 году Президент Российской Федерации В.В. Путин посетил Керчь, в том числе и Большую Митридатскую лестницу, где с ним встретилась Татьяна Умрихина. Также, Путин с Медведевым дали поручение привести Митридатскую лестницу в Керчи в надлежащий вид. В Керчи продолжают укреплять основание Митридатской лестницы. Татьяна Умрихина проинформировала Путина, как выполняются его сентябрьские поручения