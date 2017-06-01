Прокуратура Керчи проверила исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа к информации.

Установлено, что сайт Керченской больницы № 3 не имел версии для слабовидящих, и таким образом инвалиды по зрению не имели полноценного доступа к необходимой для них информации о деятельности учреждения здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Ввиду необеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта больницы прокурор города внес в адрес главного врача представление.

По результатам его рассмотрения сайт больницы привели в соответствие с требованиями законодательства.

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