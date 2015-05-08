Готовность основных конструктивов автодорожной части Крымского моста достигает 70 %. С учетом конструктивов железнодорожной части проект уверенно преодолел «экватор».
Об этом заказчика строительства транспортного перехода ФКУ «Упрдор «Тамань» сообщил в ходе Четвертого Крымского транспортного форума, - сообщает пресс-служба Упродор Тамань, - передает Керчь.ФМ
Сейчас строители ведут подготовку к началу работ по формированию дорожного покрытия. Утверждены рецепты асфальтобетонных смесей. Составы подбирались и рассчитывались в строительной лаборатории. Пробные образцы асфальтобетона испытывались на физико-механические показатели, устойчивость к колееобразованию, усталостную прочность.
По сообщению пресс-службы, асфальтобетон для Крымского моста будет готовиться с применением модифицированного полимерными добавками битума и содержать исключительно кубовидный щебень узких фракций. Оптимальный состав смеси и высокая степень уплотнения гарантируют прочность, долговечность и водостойкость покрытия.
Мостоотряды, выполнившие фронт работ на автодорожной части, постепенно переходят на аналогичные участки железнодорожной части Крымского моста.
Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком. Движение автомобилей по Крымскому мосту будет открыто в декабре 2018 года, поездов – в декабре 2019 года.
Напомним, строители смонтировали пятую часть металлоконструкций Керченского моста
Фото: архив
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.