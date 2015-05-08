Готовность основных конструктивов автодорожной части Крымского моста достигает 70 %. С учетом конструктивов железнодорожной части проект уверенно преодолел «экватор».

Об этом заказчика строительства транспортного перехода ФКУ «Упрдор «Тамань» сообщил в ходе Четвертого Крымского транспортного форума, - сообщает пресс-служба Упродор Тамань, - передает Керчь.ФМ

«Если говорить об автодорожной части, то среднее выполнение можно оценить в 70 %. Например, по свайным фундаментам автодорожных опор выполнение 98 %, осталось погрузить около 50 трубосвай. По опорам – чуть больше 80 %, еще предстоит сформировать 45 штук – и все они высокие, морские. По пролетным строениям – около 60 % от проекта смонтировано, плита проезжей части – почти 40 %, - рассказал Новиков. – Подчеркну, 70 % - именно готовность основных конструктивов. До открытия движения по мосту в декабре 2018 года работы еще предстоит сделать немало».

Сейчас строители ведут подготовку к началу работ по формированию дорожного покрытия. Утверждены рецепты асфальтобетонных смесей. Составы подбирались и рассчитывались в строительной лаборатории. Пробные образцы асфальтобетона испытывались на физико-механические показатели, устойчивость к колееобразованию, усталостную прочность.

По сообщению пресс-службы, асфальтобетон для Крымского моста будет готовиться с применением модифицированного полимерными добавками битума и содержать исключительно кубовидный щебень узких фракций. Оптимальный состав смеси и высокая степень уплотнения гарантируют прочность, долговечность и водостойкость покрытия.

Мостоотряды, выполнившие фронт работ на автодорожной части, постепенно переходят на аналогичные участки железнодорожной части Крымского моста.

«Стройка вышла на пиковую мощность. Задействовано около 1500 различных технических средств, в том числе более 100 кранов разной грузоподъемности. На объекте работает более 8000 строителей и 1500 инженерно-технических работников. Крымский мост, кстати, строит почти 600 крымчан – один из самых высоких показателей с учетом того, что в проекте участвуют жители из самых разных регионов России», - отметил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком. Движение автомобилей по Крымскому мосту будет открыто в декабре 2018 года, поездов – в декабре 2019 года.

Напомним, строители смонтировали пятую часть металлоконструкций Керченского моста

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