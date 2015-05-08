В Крыму, на 1 и 2 июля в степных и предгорных районах Крыма, а также в Симферополе ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха 38-40 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Как сообщает сайт «SINOPTIK», на этих выходных в Керчи температура воздуха будет достигать +33 и всю неделю будет светит солнце. Без осадков.

В связи с этим, пресс-служба МЧС рекомендует:

- поддерживайте дома прохладную температуру воздуха;

- избегайте интенсивной физической нагрузки, старайтесь находиться в тени;

- надевайте светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы;

- употребляйте больше воды;

- принимайте прохладный душ или ванну;

- в связи с высокой тепловой нагрузкой на организм сократить пребывание на открытом воздухе;

- не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию);

- снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду; при появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая её небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая её во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ; при ухудшении состояния необходимо вызвать "скорую помощь";

- если вы отдыхаете на пляже в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать +50°С и выше; в то же время температура воды составляет +22°С, +26°С; таким образом перепад температур составляет от 25 до 30 градусов. Не ныряйте в воду сразу после длительного нахождения на берегу - прежде чем войти в воду надо смочить водой грудь, спину, голову, особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста.