Законодательный запрет на использование VPN-сервисов (анонимайзеров) в интернете может серьезно навредить пользователям интернета в Крыму. Об этом заявил Крыминформу директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников, - передает Керчь.ФМ.

«В отношении пользователей Республики Крым и Севастополя введены не только продуктовые, но и сервисные санкции. На полуострове остаются недоступными многие сервисы, которыми мы с вами пользуемся ежедневно: от платежных средств до систем размещения рекламы», – считает Гребенников.

По данным эксперта, интернет-пользователи в Крыму используют VPN-сервисы для анонимного просмотра просмотра интернет-ресурсов, доступа к развлекательному контенту, к новостным сайтам, доступ к которым ограничен. В частности, из-за санкций на полуострове сейчас закрыт доступ к аккаунтам Google Apps, рекламными кампаниями в Google AdWords, нельзя скачать программу или купить фильм в Google Play.

Депутаты Госдумы 23 июня в первом чтении приняли законопроект о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для обхода сайтов, заблокированных Роскомнадзором. При этом тотального запрета VPN не предполагается, уверяют законодатели. Владельцам таких сервисов просто придется контролировать список запрещенных сайтов и также ограничивать к ним доступ.