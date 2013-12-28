В Керчи началась подготовка к празднованию Дня рыбака. Традиционно, праздник пройдет во второе воскресенье июля. В этом году это 9 июля.
В связи с этим, администрация города провела выездное совещание на планируемых площадках для народных гуляний и концертных программ.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
Праздничные мероприятия начнутся с выступления творческих коллективов города. 9 июля пройдет ряд мероприятий: конкурс тельняшек, гастрономические фестивали, город мастеров, поздравление Нептуна.
Завершающим этапом праздничной программы станет большой концерт на набережной, хедлайнером которого станет московская группа «Корни».
Напомним, в прошлом году в Керчи на День рыбака выступила группа «Инь-Ян»
Фото: интернет
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