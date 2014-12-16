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В Керчи произошло ДТП с участием легковых автомобилей

Утром 30 июня в Керчи произошло ДТП с участием легковых автомобилей. На перекрестке Камыш-Бурунского шоссе и улицы Рыбаков седан догнал Хюндай, - передает Керчь.ФМ На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Служба новостей Керчь.ФМ

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