Восточный Крым набирает популярность среди туристов. Об этом заявил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий в рамках Четвертого Крымского транспортного форума, -сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«По состоянию на сегодня Крым принял уже более 1,4 миллионов туристов, из них 14% отдохнули именно в Восточном Крыму. Я думаю, что по итогам сезона каждый четвертый турист выберет именно Восточный Крым», – отметил Сергей Стрельбицкий.

По словам главы курортного ведомства, на сегодняшний день средняя загрузка коллективных средств размещения Восточного Крыма составляет порядка 55%.

В подсчет входят Феодосия, Судак, Керчь и Ленинский район. Средняя стоимость путевки в санаторий Восточного Крыма на одного гостя, включая трехразовое питание и базовое лечение, составляет 2793 рубля. Номер на двоих гостей в малом отеле, включая завтрак – 3046 рублей. Цены на номера в отелях категории «три звезды» на двоих гостей, включая завтрак, начинаются в среднем от 4850 рублей.

«В прошлые годы Восточный Крым был недооценен российским туристом. Сегодня же по итогам выездов в регионы Крыма на прошлой неделе мы видим большое количество людей на пляжах Феодосии, Судака и поселках Ленинского района. Гости выбирают доступные цены на проживание и просторные песчаные пляжи Восточного Крыма», – подчеркнул министр.