Восточный Крым набирает популярность среди туристов. Об этом заявил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий в рамках Четвертого Крымского транспортного форума, -сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма, - передает Керчь.ФМ.
По словам главы курортного ведомства, на сегодняшний день средняя загрузка коллективных средств размещения Восточного Крыма составляет порядка 55%.
В подсчет входят Феодосия, Судак, Керчь и Ленинский район. Средняя стоимость путевки в санаторий Восточного Крыма на одного гостя, включая трехразовое питание и базовое лечение, составляет 2793 рубля. Номер на двоих гостей в малом отеле, включая завтрак – 3046 рублей. Цены на номера в отелях категории «три звезды» на двоих гостей, включая завтрак, начинаются в среднем от 4850 рублей.
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