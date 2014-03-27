Ялтинский городской суд 21 июня удовлетворил ходатайство прокурора города Ялты старшего советника юстиции Максима Юдина и взял под стражу бывшего командира батальона ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Вадима Погодина. Копию постановления выложил на своей странице Правозащитный комитет «Дело чести», - передает Керчь.ФМ.

Ополченец находится в международном розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п.3,12 ч.2 ст.115 (убийство) , ч.3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение) Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обеспечения возможности его выдачи правоохранительным органам Украины.

За ополченца вступился депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Отдавать земляка за то, что он защищал свою родину, недопустимо, тем более в свете сегодняшних отношений с Украиной», — цитируют депутата РИА Новости.

Также они сообщают, что Белик обратился с открытым письмом к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в этом вопросе.

Из открытых источников известно, что в Украине Погодина подозревают в похищении и убийстве шестнадцатилетнего подростка из Краматорска Степана Чубенко в июне 2014 . Матери подростка удалось похоронить сына только после розыска его тела, эксгумации и опознания 8 ноября 2014 года.