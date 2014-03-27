Ялтинский городской суд 21 июня удовлетворил ходатайство прокурора города Ялты старшего советника юстиции Максима Юдина и взял под стражу бывшего командира батальона ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Вадима Погодина. Копию постановления выложил на своей странице Правозащитный комитет «Дело чести», - передает Керчь.ФМ.
Ополченец находится в международном розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п.3,12 ч.2 ст.115 (убийство) , ч.3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение) Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обеспечения возможности его выдачи правоохранительным органам Украины.
За ополченца вступился депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Также они сообщают, что Белик обратился с открытым письмом к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в этом вопросе.
Из открытых источников известно, что в Украине Погодина подозревают в похищении и убийстве шестнадцатилетнего подростка из Краматорска Степана Чубенко в июне 2014 . Матери подростка удалось похоронить сына только после розыска его тела, эксгумации и опознания 8 ноября 2014 года.
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