В Керчи на радиотелевизионном передающем центре РК (РТПС Керчь) запланировано проведение работ на антенно-фидерных устройствах. Как пишет пресс-служба администрации, работы будут проходить в зависимости от погодных условий с 3 по 14 июля, в течении 4-х рабочих дней, на отрезке времени с 9.00 до 17.00 час, - передает Керчь.ФМ.

В процессе выполнения ремонта планируются технологические перерывы в трансляции некоторых радиопрограмм.

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