В Крым во время курортного сезона традиционно с концертами приедут различные российские эстрадные исполнители. Об этом РИА Крым рассказала руководитель Крымской филармонии Олеся Костенко, - передает Керчь.ФМ.

«Событийный график достаточно яркий. Будут наши традиционные исполнители, а именно: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, хор Турецкого, Стас Михайлов… Они (звезды – ред.) сделали для себя выбор, что для них важнее – зрители в Крыму или санкции», — заявила она.

Костенко добавила, что в Крыму также ждут югославского и сербского режиссера Эмира Кустурицу.

«Особым событием не только для Крыма, но и в целом для Российской Федерации станет сольный концерт культового сербского режиссера Эмира Кустурицы», — отметила руководитель филармонии.

Она уточнила, что Кустурица пока единственный иностранец, который планирует выступить в этот сезон на полуострове.

Напомним, в Керчи в прошлом году Филиппа Киркорова встречали с хлебом и солью