Керченская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество» проверила исполнения законодательства об охране и использовании лесов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ
Так, сотрудники выявили факт осуществления незаконных рубок на территории Ленинского участкового лесничества, где без разрешительных документов было уничтожено 10 деревьев. В результате противоправных действий государству причинен ущерб в размере 35 тыс. рублей.
Материалы проверки направили в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования.
По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).
Ход расследования находится на контроле природоохранной прокуратуры.