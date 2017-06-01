

441

0

1

2

3

4

5 Новости » Общество В категориях:

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

В Ленинском районе из-за уничтожения деревьев возбудили уголовное дело

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество» проверила исполнения законодательства об охране и использовании лесов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ Так, сотрудники выявили факт осуществления незаконных рубок на территории Ленинского участкового лесничества, где без разрешительных документов было уничтожено 10 деревьев. В результате противоправных действий государству причинен ущерб в размере 35 тыс. рублей. Материалы проверки направили в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Ход расследования находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.