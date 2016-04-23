С 1 июля 2017 года предприятия в Крыму с мощностью 670 кВт и выше должны будут использовать специальные приборы учета, которые измеряют почасовые объемы потребления электрической энергии. Об этом РИА Крым сообщил заместитель генерального директора, коммерческий директор ГУП «Крымэнерго» Валерий Сергеев, - передает Керчь.ФМ
Тем, кто счетчики не установил, по его словам, придется платить в два больше. На сегодняшний день количество таких организаций и предприятий превышает три сотни.
О предстоящих изменениях, по словам Сергеева, руководство «Крымэнерго» предупреждало профильные министерства и руководителей предприятий еще с мая 2016 года. Он также подчеркнул, что перерасчета по данному виду платежей не будет.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.