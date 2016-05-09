За свою работу ООО «Морская дирекция» может получить два десятка уголовных дел. Такой вывод сделал Глава Республики после6 рассмотрения результатов обследования деятельности, управления и распоряжения государственным имуществом Республики Крым в ООО «Морская дирекция». Сообщение об этом Аксенов разместил на своей странице в ФБ. – передает Керчь.ФМ.

«Перспектива видится следующая: как минимум два десятка уголовных дел при ближайшем рассмотрении. Благодаря работе Счетной палаты мы получили конкретные результаты, прекрасно понимаем и схему, по которой действовали нарушители, и знаем, кто за этим стоит. Тем не менее итоги по персоналиям будут подведены правоохранительными органами, в том числе Федеральной службой безопасности. Коллеги держат этот процесс на контроле, и я более чем уверен, что мы сможем выровнять работу предприятия, сделать ее прозрачной, эффективной и добиться выполнения главной задачи – обеспечить своевременную транспортировку людей», - написал Аксенов.

Также Глава республики выразил готовность оказать поддержку аудиторам Счетной палаты, если при их работе возникнут определенные трудности.