Авария на волоконно-оптической линии на участке Темрюк – Керчь привела к перебоям со связью на Крымском полуострове. Об этом Крыминформу сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики, - передает Керчь.ФМ

«Ограничен доступ к сети интернет абонентов, находящихся в роуминге ООО «К-Телеком» (торговая марка WIN-mobile) и ООО «КТК Телеком» (торговая марка «Волна мобайл»), снижена скорость доступа к сети интернет абонентов большинства интернет-провайдеров, а также ограничены междугородные телефонные соединения абонентов операторов фиксированной телефонной связи», – сообщили в министерстве.

По данным Крыминформа, обрыв оптоволоконной линии связи мог произойти из-за повреждения кабеля строителями трассы «Таврида». Каких-либо комментариев от компании-подрядчика Крыминформу пока получить не удалось.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению связи на полуострове.

«Аварийные бригады операторов связи выехали для устранения повреждения в кратчайшие сроки, восстановление услуг связи в полном объеме планируется до 18.00 сегодняшнего дня», – сообщили в республиканском министерстве.