Новое поступление спортивного питания в магазине «Гладиатор»
Dymatize Nutrition®, MAXLER®, NOW®, NUTREX®, SAN®, SYNTRAX®, TWINLAB®, Ultimate Nutrition® !!!
С 1 июля 2017 магазин «Гладиатор» работает без перерыва и выходных:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00;
Сб-Вс с 9:00 до 16:00.
С 1 июля 2017 осуществляем бесплатную доставку по городу в удобное для Вас время.
(оформить заказ и доставку можно в группе https://vk.com/shop_gladiator, по email: [email protected] или по тел: +7 978 816 55 75, Viber, WhatsApp).
С 1 июля по 1 сентября 2017 скидка 5% при заказе через группу ВКонтакте - https://vk.com/shop_gladiator
(с 1 июля в группе будет представлен весь актуальный ассортимент продукции магазина и актуальные цены)
Магазин спортивного питания «Гладиатор» объявляет конкурс ВКонтакте!!!
РАЗЫГРЫВАЕМ:
1 место:
- 100%-й Изолят говяжьего протеина - BioTech USA® Beef Protein 1816 g (60 порций)
- Креатин моногидрат - Ultimate Nutrition® 300 g (60 порций)
- Шейкер Be First® 600 мл с шариком
2 место:
- Сывороточный протеин - MAXLER® Whey Protein 1 kg пакет (33 порции)
- Л-карнитин - R-Line® L-Carnitine Liquid 2000 500 мл (50 порций)
- Витамины и минералы - MAXLER® Daily Max 100 tabs (100 порций)
3 место:
- Гейнер - R-Line® MASS 2000 г (20 порций)
- Be First® BCAA 2:1:1 CLASSIC powder 200 гр (40 порций)
- Шейкер R-Line® 600 мл с шариком
Победитель будет определен 1 июля 2017 в 12:00 с помощью сервиса «randomPromo».
Для участия необходимо:
- Состоять в группе https://vk.com/shop_gladiator
- Сделать репост данной записи себе на страницу и закрепить её до подведения итогов конкурса.
Получить призы можно будет в магазине спортивного питания «Гладиатор» с 02.07.17 по 09.07.17 (в другие города призы не отправляются) – г. Керчь, М. Еременко, 9 (центральный вход стадиона им. 50-летия Октября).
P.S. Честность конкурса обеспечивает randompromo.ru – победителя выберет компьютер методом рандома. Результаты будут подведены 01.07.2017 в 12:00 и опубликованы http://randompromo.ru/
Самые лучшие цены и выбор спортивного питания в Крыму!!!
«Гладиатор» - магазин спортивного питания №1. Выбор профессионалов!!!
Мы ждем Вас в магазине «Гладиатор» без перерыва и выходных
Пн-Пт с 9:00 до 18:00;
Сб-Вс с 9:00 до 16:00.
ул. М. Еременко, 9. (центральный вход стадиона им. 50-летия Октября).
https://vk.com/shop_gladiator
тел. магазина: +7 978 887 42 86
заказ и доставка: +7 978 816 55 75
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