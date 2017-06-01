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Новое поступление спортивного питания в магазине «Гладиатор»

Dymatize Nutrition®, MAXLER®, NOW®, NUTREX®, SAN®, SYNTRAX®, TWINLAB®, Ultimate Nutrition® !!!



С 1 июля 2017 магазин «Гладиатор» работает без перерыва и выходных:

Пн-Пт с 9:00 до 18:00;

Сб-Вс с 9:00 до 16:00.



С 1 июля 2017 осуществляем бесплатную доставку по городу в удобное для Вас время.

(оформить заказ и доставку можно в группе https://vk.com/shop_gladiator, по email: [email protected] или по тел: +7 978 816 55 75, Viber, WhatsApp).



С 1 июля по 1 сентября 2017 скидка 5% при заказе через группу ВКонтакте - https://vk.com/shop_gladiator

(с 1 июля в группе будет представлен весь актуальный ассортимент продукции магазина и актуальные цены)

Магазин спортивного питания «Гладиатор» объявляет конкурс ВКонтакте!!!

https://vk.com/shop_gladiator

РАЗЫГРЫВАЕМ:

1 место:

- 100%-й Изолят говяжьего протеина - BioTech USA® Beef Protein 1816 g (60 порций)

- Креатин моногидрат - Ultimate Nutrition® 300 g (60 порций)

- Шейкер Be First® 600 мл с шариком

2 место:

- Сывороточный протеин - MAXLER® Whey Protein 1 kg пакет (33 порции)

- Л-карнитин - R-Line® L-Carnitine Liquid 2000 500 мл (50 порций)

- Витамины и минералы - MAXLER® Daily Max 100 tabs (100 порций)

3 место:

- Гейнер - R-Line® MASS 2000 г (20 порций)

- Be First® BCAA 2:1:1 CLASSIC powder 200 гр (40 порций)

- Шейкер R-Line® 600 мл с шариком

Победитель будет определен 1 июля 2017 в 12:00 с помощью сервиса «randomPromo».

Для участия необходимо:

Состоять в группе https://vk.com/shop_gladiator

Сделать репост данной записи себе на страницу и закрепить её до подведения итогов конкурса.

Получить призы можно будет в магазине спортивного питания «Гладиатор» с 02.07.17 по 09.07.17 (в другие города призы не отправляются) – г. Керчь, М. Еременко, 9 (центральный вход стадиона им. 50-летия Октября).

P.S. Честность конкурса обеспечивает randompromo.ru – победителя выберет компьютер методом рандома. Результаты будут подведены 01.07.2017 в 12:00 и опубликованы http://randompromo.ru/

Самые лучшие цены и выбор спортивного питания в Крыму!!!

«Гладиатор» - магазин спортивного питания №1. Выбор профессионалов!!!

Мы ждем Вас в магазине «Гладиатор» без перерыва и выходных

Пн-Пт с 9:00 до 18:00;

Сб-Вс с 9:00 до 16:00.

ул. М. Еременко, 9. (центральный вход стадиона им. 50-летия Октября).

https://vk.com/shop_gladiator

тел. магазина: +7 978 887 42 86

заказ и доставка: +7 978 816 55 75

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