"Пропала собака породы французский бульдог. Девочка. 28 июня 2017 года убежала с пляжа п. Курортное. Собака не для разведения, без родословной. Это настоящий друг и член семьи. Дети очень расстроены. Нашедшему- вознаграждение гарантируем! Кто владеет любой информацией о местонахождении собаки, прошу сообщить по тел.89112820143 или 89785606110", - написали керчане в своей просьбе Керчь.ФМ