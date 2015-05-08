"Пропала собака породы французский бульдог. Девочка. 28 июня 2017 года убежала с пляжа п. Курортное. Собака не для разведения, без родословной. Это настоящий друг и член семьи. Дети очень расстроены. Нашедшему- вознаграждение гарантируем! Кто владеет любой информацией о местонахождении собаки, прошу сообщить по тел.89112820143 или 89785606110", - написали керчане в своей просьбе Керчь.ФМ
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