В редакцию сайта Керчь.ФМ написали постоянные читатели, которые рассказали, что во дворе портовой больницы живут щенята. Люди просят неравнодушных забрать собак себе:

«Во двор портовой больницы пару месяцев назад подкинули пару щенков, черненькую девочку и беленького мальчика среднего размера. Сотрудники их кормили, обрабатывали от блох. Собаки привыкли к людям и поверили им. Но сейчас администрация больницы поставила вопрос о том, что собак с территории больницы надо вывезти. В понедельник щенков, которых уже однажды предали, опять вывезут куда-то на произвол судьбы. Кто неравнодушен, кому нужен преданный друг и звонкий сторож, просто придите во двор больницы водников и заберите себе собачку (будка возле сторожки). Можно забрать прямо с будкой. Спасите хоть одного из них», - написали читатели.

Фото: интернет