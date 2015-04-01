Количество эксплуатируемых государственным унитарным предприятием «Крымские морские порты» пассажирских судов увеличилось за год с одного до четырёх. Об этом сегодня на четвёртом Крымском транспортном форуме сообщил исполнительный директор ГУП «Крымские морские порты» Юрий Черненко.

«От Украины в наследство мы получили 12 пассажирских судов в Ялтинском порту в очень изношенном состоянии. В итоге в 2016 году в эксплуатации осталось всего одно пассажирское судно. Сейчас у нас в эксплуатации находится четыре», – сообщил Черненко.

Он уточнил, что два судна были отремонтированы ещё в 2016 году, а ещё одно – в текущем. В этом году планируется завершить ремонт одного пассажирского судна, а в следующем – ввести в эксплуатацию ещё два.

«В 2018 году будет в эксплуатации семь судов», – сообщил Черненко.

Он также подчеркнул, что эксплуатируемые «Крымскими морскими портами» суда постройки 80-х годов прошлого века уже морально устарели. Поэтому госпредприятие планирует в ближайшее время покупку новых современных судов.