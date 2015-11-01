Судоходные каналы в Керченском проливе уже не достигают паспортных глубин из-за долгого периода, в течение которого не проводились дноуглубительные работы. Об этом Крыминформу сообщил исполнительный директор государственного унитарного предприятия «Крымские морские порты» Юрий Черненко, - передает Керчь.ФМ
Он отметил, что заиливание судоходных каналов произошло из-за долгого отсутствия средств на дноуглубительные работы. На данный момент планируется, что углубление каналов начнётся в конце этого года и будет продолжено в 2018 году.
По данным Крыминформа, КЕК нуждается в ремонтном дноуглублении в объёме около 3,2 млн куб. м. Согласно паспорту КЕК, канал может принимать суда с осадкой не более 8 метров. При этом при осадке свыше 6,5 метров сейчас обязательно буксирное сопровождение.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.