Судоходные каналы в Керченском проливе уже не достигают паспортных глубин из-за долгого периода, в течение которого не проводились дноуглубительные работы. Об этом Крыминформу сообщил исполнительный директор государственного унитарного предприятия «Крымские морские порты» Юрий Черненко, - передает Керчь.ФМ

«В 2017 году планируется разработка проекта углубления Керчь-Еникальского канала (КЕК) до паспортных глубин, которые в данный момент не достигаются, – сказал Черненко. – Если мы говорим, что у нас глубина подходного канала и КЕК 8,5 метра, то на сегодняшний день у нас эта глубина не выдержана. По подходному каналу у нас есть места, где фактическая глубина уже достигает 6 метров».

Он отметил, что заиливание судоходных каналов произошло из-за долгого отсутствия средств на дноуглубительные работы. На данный момент планируется, что углубление каналов начнётся в конце этого года и будет продолжено в 2018 году.

По данным Крыминформа, КЕК нуждается в ремонтном дноуглублении в объёме около 3,2 млн куб. м. Согласно паспорту КЕК, канал может принимать суда с осадкой не более 8 метров. При этом при осадке свыше 6,5 метров сейчас обязательно буксирное сопровождение.