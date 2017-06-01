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Попробуйте лучшую воду Кавказа «Пилигрим» 19л.

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Талая ледниковая питьевая вода «Пилигрим» добывается в экологоохраняемой зоне знаменитых курортов Домбай, Архыз и Тебердинского заповедника у подножья горы Эльбрус. «Пилигрим» - это вода-путешественник. Она рождается в самых высоких генетически чистых ледниках Северного Кавказа.

Высота и природная изолированность делают эти ледники недоступными для химической пыли и прочих загрязнений окружающей среды. Постоянные низкие температуры и высокая конденсация способствуют образованию в высоких ледниках Карачаево-Черкесии легкого водорода.

Талая ледниковая вода, обогащенная легким водородом, улучшает обмен веществ и является «живой» водой.

По степени Минерализации и микробиологической чистоте природная вода «Пилигрим» относится к узкому кругу элитных питьевых вод мира. Высокое качество воды «Пилигрим» подтвердили эксперты лаборатории «Bodycote» (Великобритания), признанного мирового лидера в тестировании различных продуктов.

Талая ледниковая вода «Пилигрим» обладает биологической активностью и оказывает уникальное целебное воздействие на организм: содержащиеся в воде йод, кальций, магний, натрий, калий и другие полезные вещества укрепляют иммунную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Регулярное употребление талой ледниковой воды «Пилигрим» стимулирует выработку интерферона – защитного белка, подавляющего размножение вирусов в клетках организма, а также способствует выработке гормона серотонина, который регулирует хорошее самочувствие, работоспособность и энергичность. Оптимальный для организма уровень Ph благоприятствует восстановлению лакто- и бифидобактерий, препятствует развитию дисбактериоза.

В условиях современного активного темпа жизни, стрессов талая ледниковая вода «Пилигрим» активизирует работу всех систем организма, укрепляет и восстанавливает его, повышает устойчивость к заболеваниям.

Питьевая вода "Пилигрим" отвечает всем критериям Всемирной организации здравоохранения и рекомендована к ежедневному употреблению и применению для детского питания Государственным НИИ курортологии Минздрава РФ, г. Пятигорск.

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