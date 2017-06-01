Правительство России одобрило законопроект о выдаче материнского капитала отцам-одиночкам из Крыма в случае смерти матерей с 1 января 2007 года и до присоединения Республики к России, сообщили РИА Крым в кабинете министров, - передает Керчь.ФМ.

«Законопроектом предлагается в случае смерти женщины после рождения (усыновления) ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, не являвшейся в этот период гражданкой России и проживавшей на территории автономной республики Крым, предоставить право на получение материнского капитала отцу (усыновителю) ребенка или ребенку (детям) до окончания обучения по очной форме в образовательной организации (но не дольше чем до достижения возраста 23 лет)», — говорится в сообщении.

Кабинет принял решение одобрить законопроект и внести его в Госдуму.

Напомним, в Крыму на материнский капитал претендуют 38 отцов-одиночек