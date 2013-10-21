Комитет Государственного совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия изучает идею создания реестра поисковых организаций, который поможет бороться с деятельностью «черных копателей». Подробности Крыминформу рассказала председатель парламентского комитета Нина Пермякова, - передает Керчь.ФМ

«Сейчас в Крыму появилось много «черных копателей», теперь они также могут приезжать с материка. И чтобы поисковой процесс как-то регулировать и привести в определенные рамки, есть предложение по созданию такого реестра», – сказала она, отметив, что с подобными предложениями к ней обращались сами поисковики.

Сейчас предложение находится в стадии обсуждения.

«Мы планируем создать рабочую группу, чтобы работать над усовершенствованием этой работы, чтобы она была в правовом поле и была действительно полезна Крыму», – рассказала Пермякова.

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