В Керчи, 28 июня в УМВД России по Керчи состоялось очередное заседание аттестационной комиссии, которое возглавляет начальник УМВД Николай Ткаченко.

В состав комиссии вошли руководители служб и подразделений городской полиции, председатель ветеранской организации ОВД Сергей Хорошко, а также заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по г.Керчи Александр Сазонов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ

На рассмотрение комиссии было представлено 18 кандидатур сотрудников ОВД, претендующих на вышестоящие должности, в том числе руководящего состава.

После проведения личных бесед с каждым кандидатом, ознакомлением со служебными характеристиками, морально-психологическими качествами и личными показателями в работе члены аттестационной комиссии приняли объективные решения о соответствии сотрудников замещаемым должностям.

«Участие представителей Общественного совета в подобных мероприятиях дает возможность изнутри ознакомиться с работой полиции, оценить уровень профессионального мастерства сотрудников ОВД, выдвигаемых на вышестоящие должности. Принципиальная оценка каждого сотрудника на аттестации является основополагающим фактором», - отметил заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по г.Керчи Александр Сазонов.

Фото: пресс-служба