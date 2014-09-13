В Керчи, 28 июня в УМВД России по Керчи состоялось очередное заседание аттестационной комиссии, которое возглавляет начальник УМВД Николай Ткаченко.
В состав комиссии вошли руководители служб и подразделений городской полиции, председатель ветеранской организации ОВД Сергей Хорошко, а также заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по г.Керчи Александр Сазонов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ
На рассмотрение комиссии было представлено 18 кандидатур сотрудников ОВД, претендующих на вышестоящие должности, в том числе руководящего состава.
После проведения личных бесед с каждым кандидатом, ознакомлением со служебными характеристиками, морально-психологическими качествами и личными показателями в работе члены аттестационной комиссии приняли объективные решения о соответствии сотрудников замещаемым должностям.
Фото: пресс-служба
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.