Порты Турции на сегодняшний день отказываются принимать суда с металлоломом, идущие из Крыма. Об этом РИА Крым сообщил исполнительный директор государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» Юрий Черненко, - передает Керчь.ФМ.

«В ситуации с металлолом, который отправляется в Турцию, мы видим, что Турция не готова принимать эти суда. У нас есть обращения судовладельцев о том, чтобы продлить срок оформления судовой партии и не выставлять им штрафные санкции, так как их суда Турцией не принимаются», – констатировал Черненко.

Как сообщалось ранее, паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновилось в конце октября прошлого года. Тогда первый российский паром «Варяг» вышел из порта Севастополя в Зонгулдак.

В марте 2017 года директор компании-оператора паромной линии «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов сообщил, что Турция прекратила паромное сообщение с Крымом, закрыв свои порты для крымских судов. Причин своего решения турецкая сторона не уточнила.