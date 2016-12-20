В Керчи с завтрашнего дня, с 1 июля, цены на коммунальные услуги вновь возрастут. Они были утверждены в конце минувшего года, последнее повышение тарифов было 1 января, - передает Керчь.ФМ.

Как мы сообщали ранее, тарифы на воду, тепло и свет повысятся на 15 %, а на газ – на 2%.

Так, с 1 июля стоимость куба воды для населения составит 34,92 копеек. Тариф на водоотведение не изменяется и останется 34,89 руб за куб. Итого, вода для населения будет стоить 69,81 руб за куб.

Тариф за электроэнергию с 1 числа за объем, потреблённый до 150 кВт/ч для населения составит 2,43 руб. От 150 кВт/ч цена за электроэнергию составит 3,04 руб, а от 600 кВт/ч – 4,95.

На сайте «Крымэнерго» также отмечается, что для многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа тариф составит 2,43 руб независимо от потреблённой электроэнергии.

Как сообщает «Крымгазсети», розничная цена на природный газ за 1 куб. м для населения с 1 июля составит 4,2017 руб при наличии газового счетчика. Это цена указана в пределах объема потребления до 3500 куб.м газа в год. Свыше - 8,4203.

Напомним, власти Крыма предлагали повышать тарифы на ЖКХ только с ростом доходов населения. Тарифы на коммуналку могут обогнать инфляцию

Фото: интернет