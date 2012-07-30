«Крымская железная дорога» не рассматривает перспективу строительства прямой железнодорожной ветки Керчь-Симферополь. Об этом РИА Крым сообщил генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин, - передает Керчь.ФМ.
Он пояснил, что строительство такой ветки по сути сделает ненужным функционирование узловой станции в Джанкое.
Кроме того, гендиректор КЖД выразил сомнение в окупаемости данного проекта.
В свое время глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проводится изучение технико-экономического обоснования строительства прямой ветки Керчь-Симферополь. Сейчас железная дорога проходит через город Джанкой, расположенный на севере Крыма, большая часть ее одноколейная и не электрифицирована.
Напомним, что КЖД обновила часть железнодорожных путей в керченском направлении
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