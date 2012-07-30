«Крымская железная дорога» не рассматривает перспективу строительства прямой железнодорожной ветки Керчь-Симферополь. Об этом РИА Крым сообщил генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин, - передает Керчь.ФМ.

«Такие идеи витают в воздухе, но сегодня они не нашли отражения ни в одной из целевых программ и в ближайшем будущем, видимо, не найдут», – констатировал руководитель предприятия.

Он пояснил, что строительство такой ветки по сути сделает ненужным функционирование узловой станции в Джанкое.

«Даже если сейчас проложить этот стальной путь, возникает вопрос: что делать с существующей линией, с узловой станцией Джанкой, где сосредоточены и локомотивное и вагонное депо, и технология, и сортировочная станция? Это очень серьезный вопрос», – подчеркнул Гладилин.

Кроме того, гендиректор КЖД выразил сомнение в окупаемости данного проекта.

«Этот проект по окупаемости имеет очень слабые характеристики, даже на уровне предварительных проработок», – отметил Гладилин.

В свое время глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проводится изучение технико-экономического обоснования строительства прямой ветки Керчь-Симферополь. Сейчас железная дорога проходит через город Джанкой, расположенный на севере Крыма, большая часть ее одноколейная и не электрифицирована.

Напомним, что КЖД обновила часть железнодорожных путей в керченском направлении