В редакцию Керчь.ФМ обратились жители района Стеклотарный Завод и рассказали ,что у них постоянно возникают проблемы с регулярным отсутствием водоснабжения.

«С начала лета, ежедневно возникают перебои в подаче холодной воды по неизвестным причинам. Вода в кране отсутствует на протяжении всего дня, и появляется с 21 до 23 часов вечера. Ситуация обострилась в жару, так как из-за отсутствия воды днем невозможно произвести влажную уборку в доме и выполнять гигиенические процедуры. Водоканал на обращение граждан не реагирует», - написали керчане.

Напомним, в Керчи тариф на воду подорожает почти на 2 рубля за куб