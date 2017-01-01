Керчане продолжают присылать в редакцию сайта Керчь.ФМ фото «автохамов». В этот раз водитель припарковал свое авто на перекрестке Орджоникидзе и Цибизова.

«Очередное чудо припарковалось по принципу "паркуюсь как хочу" прям на перекрестке Орджоникидзе и Цибизова», - написали читатели.

Напомним, в Керчи «Форд» припарковался на пешеходной дорожке. Также машина со значком следкома припарковалась на газоне. Очередной «автохам» в Керчи встал в теньке на пешеходной дорожке . В Керчи на газоне припарковался очередной автохам на внедорожнике