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Водитель припарковал автомобиль посреди перекрестка в Керчи
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Керчане продолжают присылать в редакцию сайта Керчь.ФМ фото «автохамов». В этот раз водитель припарковал свое авто на перекрестке Орджоникидзе и Цибизова.
«Очередное чудо припарковалось по принципу "паркуюсь как хочу" прям на перекрестке Орджоникидзе и Цибизова», - написали читатели.
Напомним, в Керчи «Форд» припарковался на пешеходной дорожке. Также машина со значком следкома припарковалась на газоне. Очередной «автохам» в Керчи встал в теньке на пешеходной дорожке . В Керчи на газоне припарковался очередной автохам на внедорожнике
Служба новостей Керчь.ФМ
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