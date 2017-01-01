Археологи из санкт-петербургского Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) в рамках ежегодной экспедиции в Крым составят топографическую карту скрытого на дне Черного моря античного города Акра. Об этом ТАСС рассказал научный сотрудник отдела охранной археологии ИИМК РАН, руководитель экспедиции Сергей Соловьев, - передает Керчь.ФМ.

«У нас задача: составить топографический план города. Пока у нас есть какие-то ориентиры, включая комплексы в прибрежной части, а вся остальная территория – это терра инкогнита. Мы закупили в этом году новое оборудование – сонары, с их помощью хотим поработать на глубине – пройдемся еще раз по подводной части города. Если будут какие-то интересные объекты, мы будем их изучать и постепенно наполнять план города новыми данными», – сказал он.

Сейчас известно, что город обнесен крепостной стеной с башнями. В ходе прошлых экспедиций археологам удалось исследовать две стены и башню, а также установить, что Акра входила в состав Боспорского царства. Исследования будут проводиться не только под водой с использованием гидролокаторов, но и на берегу, где расположена юго-западная оборонительная стена. Чтобы осушить прибрежный участок и углубиться в грунт для более тщательного исследования, археологами строится специальная дамба.

Ученые считают, что портовый город Акра был основан выходцами из Нимфея или Пантикапея – крупнейших городов Боспорского царства – и пробыл в его составе до начала IV века нашей эры. На рубеже эр Акра вследствие трансгрессии Черного моря почти полностью ушла под воду.

Институт совместно с сотрудниками Государственного Эрмитажа и Черноморского центра подводных исследований осуществляет экспедиции подводной археологии с 2011 года. Волонтеры Русского географического общества также участвуют в экспедиции.

Напомним, в Крыму активизировались подводные грабители