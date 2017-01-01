В третьи выходные сентября в Москве пройдет финал всероссийского конкурса «Земля талантов» Крым будет представлять хореографический коллектив из Керчи «Мерджан». Об этом редакции Керчь.ФМ рассказала руководитель ансамбля Алия Ислямова.

«Несмотря на то, что наш коллектив еще очень молодой, к участию в конкурсе мы подошли серьезно. Тематика конкурса позволяла показать и мастерство ребят, и творческий порыв постановщика танца. В этом году все номера посвящены достижениям СССР. Есть извечная тема – это тема мира. Она как никогда актуальна в наше время. Поэтому мы выбрали танец дружбы народов. Все национальности объединяет искусство, а главное достижение – это Мир» - рассказала руководитель ансамбля.

Сейчас дети усиленно готовятся к конкурсу, солисты оттачивают свое мастерство. Руководитель ансамбля и родители ищут средства, чтобы создать красочные костюмы для крымскотатарской "Хайтармы", андижанской польки, украинского гопака, русской "Калинки", еврейского "Хава нагила", грузинского народного танца, в которых дети будут выступать в финале конкурса в Москве.

Также необходимо отметить, что в номинации "Вокал" Крым будут представлять керчанки Мария Ходько и София Костоломова.