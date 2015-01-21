Полиция Ленинского района сообщает график приема граждан руководящим составом ОМВД России по Ленинскому району на июль 2017 год, - передает Керчь.ФМ.

Прием граждан руководящим составом проводится в кабинете №9 Отдела Министерства Внутренних дел России по Ленинскому району (ул. Энгельса-9-в)



Прием руководителями осуществляется по предварительной записи.

Справки и запись на прием в рабочие дни с 9-00-до 12-00 часов и с 17.00 до 18.00 часов. (36557) 6-00-13



В не приемные дни прием осуществляется ответственным от руководства.