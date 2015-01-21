Полиция Ленинского района сообщает график приема граждан руководящим составом ОМВД России по Ленинскому району на июль 2017 год, - передает Керчь.ФМ.
Прием граждан руководящим составом проводится в кабинете №9 Отдела Министерства Внутренних дел России по Ленинскому району (ул. Энгельса-9-в)
Прием руководителями осуществляется по предварительной записи.
Справки и запись на прием в рабочие дни с 9-00-до 12-00 часов и с 17.00 до 18.00 часов. (36557) 6-00-13
В не приемные дни прием осуществляется ответственным от руководства.
|
Должность
|
Фамилия имя отчество
|
Дата, день недели
|
Время
|
Врио. начальника ОМВД России по Ленинскому району начальник полиции
|
Новиков Максим Васильевич
|
12 июля-среда
|
15.00-17.00
|
Заместитель начальника ОМВД России по Ленинскому району -начальник следственного отдела
|
Сергеева Татьяна Ивановна
|
01 июля - суббота
24 июля - понедельник
|
10.00-12.00
15.00-17.00
|
Врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе ОМВД России по Ленинскому району
|
Родионов Максим Николаевич
|
04 июля – вторник
28 июля - пятница
|
10.00-12.00
17.00-20.00
|
Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по Ленинскому району
|
Терещенко Сергей Иванович
|
06 июля - четверг
27 июля - четверг
|
17.00-20.00
10.00-12.00
|
Заместитель начальника полиции ОМВД России
|
Кулинич Олег Юрьевич
|
10 июля – понедельник
|
10.00-12.00
|
Начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому районц
|
Максимов Артем Викторович
|
14 июля – вторник
|
17.00-20.00
15.00-17.00
|
Начальник отдела ОГИБДД ОМВД России по Ленинскому району
|
Вавилкин Андрей Сергеевич
|
17 июля - понедельник
|
15.00-17.00
|
Начальник отдела дознания ОМВД России по Ленинскому району
|
Скудная Наталья Анатольевна
|
19 июля- среда
|
09.00-12.00
|
Начальник ОП №1 дислокация г. Щелкино ОМВД России по ленинскому району
|
Тишкин Антон Николаевич
|
21 июля – пятница
31 июля - понедельник
|
15.00-17.00
10.00-12.00
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