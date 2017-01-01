В Крыму, в том числе и в Ленинском районе, 28 июня стартовало профилактическое мероприятие «Детское кресло», в рамках которого инспекторы ДПС следят за соблюдением водителями правил безопасности при перевозке детей в салоне автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Мероприятие продлится до 30 июня.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 22.9. Правил дорожного движения Российской Федерации перевозка детей разрешена в том случае, если обеспечена их безопасность с учетом особенностей конструкции транспортного средства.

Во время поездки в автомобиле дети в возрасте до 12 лет должны находиться в специальных детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка и позволяющих пристегнуть юного пассажира с помощью ремней безопасности.

Нарушение требований перевозки детей, установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей.