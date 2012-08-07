В Керчи 8 и 9 июля на городской набережной пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню рыбака. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
План мероприятий:
8 июля.
Городская набережная
10-00-23-00 ч. – Работа аттракционов
11-00-22-00 ч. – Гастрономические фестивали «Шашлык по-керченски», «Уха по-керченски»
14-00-22-00 ч. – Праздничная выставка- ярмарка «У самого синего моря…»
Акватория Керченского пролива
11-00-20-00 ч. – Морские прогулки
Колесо обозрения (зеленая зона)
16-00 – 18-00 ч. – Фестиваль красок «Это радужное лето!»
Площадка у ресторана «Галеон»
18-00-20-00 ч. – Праздничная концертная программа «Морской причал»
Водная станция
18-00-20-00 ч. – Концертная программа «Я спою тебе о море» вокально-инструментального ансамбля «Гармония»
09 июля
14-00 ч. – Торжественная встреча с ветеранами рыболовецкой отрасли
Рыбацкий стан
16-00-17-00 ч. - Семейный фестиваль-конкурс тельняшек «Своя тельняшка ближе к телу»
17-00-17-20 ч. – Торжественное открытие праздника «День рыбака - 2017»
17-20-19-00 ч. – Праздничный концерт с участием творческих коллективов из городов Кировск (Мурманская область), Темрюк (Краснодарский край), Симферополь, Керчь
Акватория Керченского пролива
17-00-20-00 ч. – Выставка морской техники «На гребне керченской волны»
11-00-20-00 ч. – Морские прогулки
Ресторан Галеон – Водная станция
11-00-22-00 ч. – Праздничная выставка ярмарка «У самого синего моря», мастер – классы народных умельцев
14-00-22-00 ч. – Гастрономические фестивали – конкурсы:
«Шашлык по –керченски», «Уха по-керченски»
Парк культуры и отдыха
11-00-23-00 ч. – Работа аттракционов
16-00-20-00 ч. – Первенство города по стрит-болу «Два моря»
Водная станция
09-30-14-30 ч. - турнир по водному поло
17-00-19-30 ч. –Фестиваль авторской и эстрадной песни «Струны Боспора»
19-30 – 22-00 ч. – Праздничная концертная программа с участием творческих коллективов и гостей города
20-00 ч. - Праздничное поздравление от царя морей Нептуна
22-00-23-00 ч. - Выступление звезд российской эстрады - группа «Корни» г. Москва (Хедлайнер праздника)
23-00 ч. – Праздничный фейерверк (г. Митридат)
Администрация города приглашает принять участие в празднике жителей и гостей города.
Напомним, в прошлом году в Керчи на День рыбака выступила группа «Инь-Ян». как День рыбака праздновали в прошлом году
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