В Керчи 8 и 9 июля на городской набережной пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню рыбака. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

План мероприятий:

8 июля.

Городская набережная

10-00-23-00 ч. – Работа аттракционов

11-00-22-00 ч. – Гастрономические фестивали «Шашлык по-керченски», «Уха по-керченски»

14-00-22-00 ч. – Праздничная выставка- ярмарка «У самого синего моря…»

Акватория Керченского пролива

11-00-20-00 ч. – Морские прогулки

Колесо обозрения (зеленая зона)

16-00 – 18-00 ч. – Фестиваль красок «Это радужное лето!»

Площадка у ресторана «Галеон»

18-00-20-00 ч. – Праздничная концертная программа «Морской причал»

Водная станция

18-00-20-00 ч. – Концертная программа «Я спою тебе о море» вокально-инструментального ансамбля «Гармония»

09 июля

14-00 ч. – Торжественная встреча с ветеранами рыболовецкой отрасли

Рыбацкий стан

16-00-17-00 ч. - Семейный фестиваль-конкурс тельняшек «Своя тельняшка ближе к телу»

17-00-17-20 ч. – Торжественное открытие праздника «День рыбака - 2017»

17-20-19-00 ч. – Праздничный концерт с участием творческих коллективов из городов Кировск (Мурманская область), Темрюк (Краснодарский край), Симферополь, Керчь

Акватория Керченского пролива

17-00-20-00 ч. – Выставка морской техники «На гребне керченской волны»

11-00-20-00 ч. – Морские прогулки

Ресторан Галеон – Водная станция

11-00-22-00 ч. – Праздничная выставка ярмарка «У самого синего моря», мастер – классы народных умельцев

14-00-22-00 ч. – Гастрономические фестивали – конкурсы:

«Шашлык по –керченски», «Уха по-керченски»

Парк культуры и отдыха

11-00-23-00 ч. – Работа аттракционов

16-00-20-00 ч. – Первенство города по стрит-болу «Два моря»

Водная станция

09-30-14-30 ч. - турнир по водному поло

17-00-19-30 ч. –Фестиваль авторской и эстрадной песни «Струны Боспора»

19-30 – 22-00 ч. – Праздничная концертная программа с участием творческих коллективов и гостей города

20-00 ч. - Праздничное поздравление от царя морей Нептуна

22-00-23-00 ч. - Выступление звезд российской эстрады - группа «Корни» г. Москва (Хедлайнер праздника)

23-00 ч. – Праздничный фейерверк (г. Митридат)

Администрация города приглашает принять участие в празднике жителей и гостей города.

Напомним, в прошлом году в Керчи на День рыбака выступила группа «Инь-Ян». как День рыбака праздновали в прошлом году