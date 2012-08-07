В январе-апреле 2017 года смертность в Республике Крым снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом РИА Крым сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Шаклунов, - передает Керчь.ФМ.
Замминистра отметил, что в основном показатель уровня смертности составляют летальные исходы лиц 70 лет и старше. Шаклунов также рассказал, что в среднем в год в Крыму происходит около 7 тысяч инсультов. Он уточнил, что из общего числа крымчан, переживших ишемический инсульт, в 2016 году в первые сутки были госпитализированы 60% от общего числа.
При этом Шаклунов отметил, что если в 2016 году с инсультом в первые 24 часа поступили только 60% пациентов — за пять месяцев (январь-май — ред.) 2017 года это уже 69%, и добавил, что число случаев госпитализации при инсульте в первые 6 часов в Республике остается на уровне 35%.
По словам заместителя министра здравоохранения, в течение первых 6 часов после перенесенного инсульта человеку можно ввести препарат, растворяющий сгусток, который закупорил сосуды головного мозга.
Со своей стороны участвовавший в пресс-конференции главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РК Валерий Садовой сообщил, что ежегодно в Крыму происходит около 2,5 тыс инфарктов.
Однако, в Крыму выросла смертность от онкологических болезней
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