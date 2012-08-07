В январе-апреле 2017 года смертность в Республике Крым снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом РИА Крым сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Шаклунов, - передает Керчь.ФМ.

«За четыре месяца 2017 года по отношению к 2016 году у нас отмечается снижение уровня смертности на 3,2%, то есть умерло на 295 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы понимаем, что это, может быть, скромные цифры и есть к чему стремиться», — отметил он.

Замминистра отметил, что в основном показатель уровня смертности составляют летальные исходы лиц 70 лет и старше. Шаклунов также рассказал, что в среднем в год в Крыму происходит около 7 тысяч инсультов. Он уточнил, что из общего числа крымчан, переживших ишемический инсульт, в 2016 году в первые сутки были госпитализированы 60% от общего числа.

«В порядке, наверное, 60-70% случаев человек после этого заболевания получает инвалидность, тот или иной неврологический дефицит, с которым ему приходится жить всю жизнь», — подчеркнул замглавы крымского Минздрава.

При этом Шаклунов отметил, что если в 2016 году с инсультом в первые 24 часа поступили только 60% пациентов — за пять месяцев (январь-май — ред.) 2017 года это уже 69%, и добавил, что число случаев госпитализации при инсульте в первые 6 часов в Республике остается на уровне 35%.

По словам заместителя министра здравоохранения, в течение первых 6 часов после перенесенного инсульта человеку можно ввести препарат, растворяющий сгусток, который закупорил сосуды головного мозга.

Со своей стороны участвовавший в пресс-конференции главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РК Валерий Садовой сообщил, что ежегодно в Крыму происходит около 2,5 тыс инфарктов.

«За 2016 год произошел в Крыму 2931 инфаркт», — уточнил он. По его словам, в прошлом году больничная летальность от инфаркта в Республике составила 15,5%.

«Это средний показатель по всей России, хотя могу сказать, что в тех регионах, где акцент делается на высокотехнологичную помощь, этот процент гораздо ниже: я могу назвать такие регионы как Москва, Санкт-Петербург, Москва», — отметил Садовой.

Однако, в Крыму выросла смертность от онкологических болезней



