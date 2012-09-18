В Керчи, напротив остановки «Горбольница» по Вокзальному шоссе провалился асфальт на дороге. Как передает корреспондент Керчь.ФМ, яма в диаметре - примерно 50 см, глубина – не меньше метра. Место огородили и поставили предупреждающий знак.
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В Керчи, напротив остановки «Горбольница» по Вокзальному шоссе провалился асфальт на дороге. Как передает корреспондент Керчь.ФМ, яма в диаметре - примерно 50 см, глубина – не меньше метра. Место огородили и поставили предупреждающий знак.
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