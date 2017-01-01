С первого июля минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысился на 300 рублей. Теперь МРОТ составит 7,8 тысяч рублей в месяц. Отныне работодатель не может установить ежемесячную заработную плату ниже этой суммы, если сотрудник отработал норму.

Об этом пишет РИА, - предаёт Керчь.ФМ.

Основной целью такого повышения, предусмотренного федеральным законом, является постепенное доведение в ближайшие два года уровня МРОТ до величины, которая будет соответствовать прожиточному минимуму в стране. Последний раз увеличение минимального размера оплаты труда произошло ровно год назад — 1 июля 2016 года. Тогда он вырос до 7,5 тысяч рублей.

В Минтруде отметили, что такое повышение приведет к снижению объемов "серой" зарплаты. К тому же Топилин ранее отмечал, что доведение МРОТ до прожиточного минимума не заставит бизнес уходить в тень.

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