В Керчи 10 июля, в 14.00, в здании администрации города пройдут публичные слушания по обсуждению вопроса установления публичного сервитута в отношении базы отдыха «Черноморская».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Письменные предложения по вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участка можно вносить до 07.07.2017 года (включительно) до 17:00 в Рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. 303, тел. 2-20-04. Телефон для справок 2-20-04.

При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

Дата окончания приема предложений к слушаниям — 07 июля 2017 года.

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