Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Керчи проводит аукцион на выполнение работ по санитарной обработке и вывозу нечистот. Информация о проведении соответствующего аукциона размещена на официальном портале госзакупок РФ, - передает Керчь.ФМ.

Согласно опубликованной информации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 721 000 рублей. Деньги потратят на канализационный коллектор по улице Провалова. Ранее мы писали, что канализация с Провалова годами льется на федеральную трассу.

Смету можно просмотреть здесь.

Указанные услуги исполнитель должен будет предоставить с момента заключения контракта до 31 декабря текущего года.

Согласно технической части подрядчик обязан выполнить следующее:

Напомним, в феврале УЖКХ Керчи заключил договор на принудительную откачку канализации в Капканах