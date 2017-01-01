Сотрудники Погрануправления УФСБ России по Республике Крым изъяли у гражданина Украины, ехавшего на полуостров, семь патронов калибром 8 миллиметров. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе ведомства, - передает Керчь.ФМ

По информации силовиков, украинец прибыл в пункт пропуска «Джанкой» на собственном автомобиле «Skoda» из Харькова.

При досмотре транспортного средства пограничники выявили в пепельнице на приборной панели машины патроны к газовому пистолету МГ-8. Владелец иномарки пояснил, что забыл выложить лишние вещи из авто перед поездкой.

В пресс-службе добавили, что патроны пограничники передали сотрудникам таможенного поста для экспертизы, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, украинец вез в Крым шкатулку с наркотиками