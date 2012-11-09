В Керчи 23 июня в ходе сессии горсовета выбрали нового заместителя главы администрации. Им стал Евгений Адаменко.

В связи с этим, на сайте горсовета вышло распоряжение о распределении обязанностей между главой администрации города Керчи, первым заместителем главы администрации, заместителями главы администрации и руководителем аппарата администрации, - передает Керчь.ФМ.

В нем указано, что новый заместитель главы администрации Евгений Адаменко будет курировать работу управления жилищно-коммунального хозяйства. Ранее этим занимался Николай Зотов. Теперь Зотов несет ответственность за работу управления единого заказчика и управления транспорта.