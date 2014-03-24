Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на заключение контракта по ремонту и содержанию Набережной и прилегающих к ней элементов благоустройства на сумму 450 000 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ.

На набережной за эти деньги очистят тротуары, дороги и бордюры. Кроме этого, подрядчик должен отремонтировать скамейки и парапеты.

Также в эту стоимость входит ремонт Ротонды. Смету можно посмотреть здесь.

Также в техзадании сказано, что необходимо выполнить следующие работы:

Кроме этого, город выделяет деньги на содержание территорий прибрежной полосы. Планируют потратить 500 000 рублей. Сюда входит: прибрежная полоса вдоль улицы Колхозная, прибрежная полоса района Аршинцево, Аршинцевская коса, прибрежная полоса от Городского пляжа до п. Героевское: