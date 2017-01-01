Керченская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Росрыболовства проверила соблюдение требований законодательства о сохранении водных биоресурсов и их рационального использования.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

В результате, выявлен факт незаконного вылова рыбы в период нереста с использованием запрещенных орудий лова на Фронтовом водохранилище.

Материалы проверки по данному факту направили в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования.

По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылова) водных биологических ресурсов, совершенная в местах нереста).

Ход расследования контролируется природоохранной прокуратурой

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