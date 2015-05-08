В районе Нижнего солнечного и Партизанского моста сотрудники управления муниципального контроля выявили незаконное предоставление услуг - заправку кондиционеров и зарядку аккумуляторов транспортных средств, без разрешения органов местного самоуправления.
Об этом сообщает в соцсети Управление муниципального контроля город Керчь, - передает Керчь.ФМ.
«Предоставление услуг без разрешения является административным правонарушением. На граждан, предоставляющих услуги, были составлены протоколы», - заключили в управлении.
Фото: соцсети
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