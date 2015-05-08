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Кондиционеры в автомобилях в Керчи заправляли незаконно

В районе Нижнего солнечного и Партизанского моста сотрудники управления муниципального контроля выявили незаконное предоставление услуг - заправку кондиционеров и зарядку аккумуляторов транспортных средств, без разрешения органов местного самоуправления. Об этом сообщает в соцсети Управление муниципального контроля город Керчь, - передает Керчь.ФМ. «Предоставление услуг без разрешения является административным правонарушением. На граждан, предоставляющих услуги, были составлены протоколы», - заключили в управлении. Фото: соцсети

Служба новостей Керчь.ФМ

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